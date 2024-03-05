Malatyalılar dikkat! Uyarı geldi yağış kapıda

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 13 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 12 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 16 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 14 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 14 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu 13 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, gece(Çarşamba) ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece”