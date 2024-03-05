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Karakavak’ta korkutan kaza 3 Yaralı

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Malatya'nın Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi'nde bir otomobilin park hanindeki başka bir araca ve bir karavana çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Karakavak’ta korkutan kaza 3 Yaralı mask
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Malatya'nın Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi'nde bir otomobilin park hanindeki başka bir araca ve bir karavana çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kazada, karavanda bulunan Ahmet E.K. ve Seda K. ile birlikte, çarpan otomobilin sürücüsü Halit K. yaralandı. Yaralılar olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakavak’ta korkutan kaza 3 Yaralı

Sağlık durumları hakkında bilgi veren yetkililer, üç yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Kaza ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemelerde bulunarak, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere çalışma yürütüyor.

 
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05 Mar 2024 - 09:59 Malatya- Asayiş

Mahreç  Murat İpekten

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