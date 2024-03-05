Karakavak’ta korkutan kaza 3 Yaralı

Malatya'nın Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi'nde bir otomobilin park hanindeki başka bir araca ve bir karavana çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kazada, karavanda bulunan Ahmet E.K. ve Seda K. ile birlikte, çarpan otomobilin sürücüsü Halit K. yaralandı. Yaralılar olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumları hakkında bilgi veren yetkililer, üç yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Kaza ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemelerde bulunarak, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere çalışma yürütüyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.