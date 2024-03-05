05 Mar 2024 - 00:45- Asayiş G:

Çayevi yangını: İtfaiye ve polis anında müdahale etti

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir çayevinde yangın çıktı.

Çayevi yangını: İtfaiye ve polis anında müdahale etti mask
Çayevi yangını: İtfaiye ve polis anında müdahale etti
Çayevi yangını: İtfaiye ve polis anında müdahale etti
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir çayevinde yangın çıktı.

Çayevi yangını: İtfaiye ve polis anında müdahale etti

Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sipahi Sokak’ta bulunan bir çayevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapalı olan çayevi itfaiye ekipleri tarafından açılarak yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çayevi yangını: İtfaiye ve polis anında müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Sur, çayevi, yangın, itfaiye

05 Mar 2024 - 00:45 - Asayiş

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