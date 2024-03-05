05 Mar 2024 - 00:16- Yaşam G:

Deprem olduktan sonra bunları yapmayın!

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Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde yaşanan depremde bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklandı. Uzman isim, “Deprem olduktan sonra lütfen balkondan atlamayın. Merdiven boşluklarına hemen koşmayın” diyerek uyardı.

Deprem olduktan sonra bunları yapmayın! mask
Deprem olduktan sonra bunları yapmayın!
Deprem olduktan sonra bunları yapmayın!
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Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde yaşanan depremde bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklandı. Uzman isim,

“Deprem olduktan sonra lütfen balkondan atlamayın. Merdiven boşluklarına hemen koşmayın”

diyerek uyardı.

Deprem olduktan sonra bunları yapmayın!

AFAD verilerine göre, saat 21.38’de Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, deprem Yenice Karasu merkezli ve 14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem olduktan sonra bunları yapmayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice’de meydana gelen depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Deprem olduktan sonra bunları yapmayın!

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Deprem olduktan sonra lütfen balkondan atlamayın. Merdiven boşluklarına hemen koşmayın. Bunlar tehlikeli durum yapmayın bunu; soğukkanlı olun lütfen. Deprem olurken güvenli bir alana geçerek çok/ kapan/ tutun pozisyonunu alıp sarsıntının geçmesini bekleyin. Bursa'da deprem sırasında camdan atlayıp hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı diliyorum”

dedi.

Deprem olduktan sonra bunları yapmayın!

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05 Mar 2024 - 00:16 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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