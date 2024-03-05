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Deprem korkusuyla camdan atladı, canından oldu

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Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde yaşanan depremde bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklandı.

Deprem korkusuyla camdan atladı, canından oldu mask
Deprem korkusuyla camdan atladı, canından oldu
Deprem korkusuyla camdan atladı, canından oldu
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Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde yaşanan depremde bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklandı.

Deprem korkusuyla camdan atladı, canından oldu

AFAD verilerine göre, saat 21.38’de Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, deprem Yenice Karasu merkezli ve 14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem korkusuyla camdan atladı, canından oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde yaşanan depremde bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklandı. Yenice’de meydana gelen depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deprem korkusuyla camdan atladı, canından oldu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun”

ifadelerini kullandı. 

Deprem korkusuyla camdan atladı, canından oldu

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05 Mar 2024 - 00:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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