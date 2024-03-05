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Elazığ'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 2 yaralı

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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 2 yaralı mask
Elazığ'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 2 yaralı
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediltrirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın detaylarını incelemeye aldı.

Elazığ'da trafik kazası: İki otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, trafik kazası, kaza, yaralı, Polis

05 Mar 2024 - 00:10 - Asayiş

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