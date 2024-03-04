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Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 4 Mart 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

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Bugün Malatya’da neler oldu?
Bugün Malatya’da neler oldu?
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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Kayısı değer mi kaybediyor?

Geçen yıllara oranla bu yıl kayısı fidanlarına talebin az olduğunu ifade esnaflar, fiyatların düşük olmasına rağmen kimsenin kayısı fidanı almaya yanaşmadığını kaydettiler. Esnaf Selahattin Şengül, “Geçen yıllar talep fazla olduğu için fazla ekim yaptık. Şu an sezon olarak kayısı satışlarının çok olması gerekiyor ama diğer meyve çeşitleri daha çok satılıyor” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19464405/kayisi-deger-mi-kaybediyor

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatyalılar endişeli! Risk kapıda

Deprem bölgesi Malatya'da, kentin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda ağaçların yaklaşık iki hafta erken tomurcuklanması çiftçileri tedirgin ederken, yetkililer don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle düşük rakımlı bölgelerde ağaçlar tomurcuklanırken, bazı bölgelerde ise çiçek açtı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19464756/malatyalilar-endiseli-risk-kapida

Bugün Malatya’da neler oldu?


Deprem Uzmanından dikkat çeken Ovacık Fayı açıklaması!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Kahramanmaraş'ta saat 11.26 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası uzmanlardan açıklamalar yapılırken, Yer Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş "Malatya-Ovacık Fayı her an 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir" gibi bir takım açıklamalar yapılabilir. Lütfen itibar etmeyin” açıklamalarında bulundu.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19467555/deprem-uzmanindan-dikkat-ceken-ovacik-fayi-aciklamasi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatyalılar müjde! Özel teşvikler sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’yu ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların kazandırılması için “Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı’nın hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19468014/malatyalilar-mujde-ozel-tesvikler-saglanacak

Bugün Malatya’da neler oldu?


Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 4 Mart 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19469107/son-depremler-nerede-ve-kac-siddetinde-oldu

Bugün Malatya’da neler oldu?


Kayısı kentin saklı hazineleri Malatya’nın 7 harikası

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehir olan Malatya, içerisinde birbirinden etkileyici hazine değerinde güzellikler barındırıyor. Depremlerin ağır etki bıraktığı şehirde bulunan 7 harika ise kentin eşsiz yönünden taviz verdirmiyor. İşte Malatya'nın güzelliklerini keşfetmeniz için 7 benzersiz hazine…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19470818/kayisi-kentin-sakli-hazineleri-malatyanin-7-harikasi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne bekliyor?

Asrın Felaketi olarak tabir edilen depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğu Malatya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan beklentilerini sıraladılar. Depremlerin ardından sorun ve sıkıntıların bir türlü bitmek bilmediğini söyleyen vatandaşlar, bir an önce TOKİ konutlarının yapılmasını ve şehir merkezinin ayağa kalkmasını istiyorlar.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19471084/malatyalilar-cumhurbaskani-erdogandan-ne-bekliyor

Bugün Malatya’da neler oldu?


Asrın Felaketi'nden alnının akıyla çıktı 134 yıldır zamana meydan okuyor

Malatya’da Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan ve 134 yıldır zamana meydan okuyan Hacı İlyas Tenekeli Camii, Asrın Felaketi’ne rağmen ayakta duruyor. Depremlerde hasar alan cami, şu sıralar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında. Depremlerde yıkılan bazı tarihi camilerin aksine ayakta durmayı başaran bu caminin akıbeti ise merak ediliyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19471197/asrin-felaketinden-alninin-akiyla-cikti-134-yildir-zamana-meydan-okuyor

Bugün Malatya’da neler oldu?

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04 Mar 2024 - 23:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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