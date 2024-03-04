Amazonlar Lahdi Türkiye’nin hangi şehrinde?

Antik dönemin eşsiz mirası olarak tarihe geçen ve arkeolojik dünyanın en dikkat çeken eserlerinden biri olan Amazonlar Lahdi nerede?

Amazonlar Lahdi MS 155-165 yıllarına tarihlenen Yunanlar ile Amazonlar arasındaki efsanevi savaşı tasvir ediyor. Cladius Severinus ve eşi Berenice'ye ait olan lahit, detaylı işçiliği ile dikkat çekiyor.

DEFİNECİLERİN KAÇAK KAZISINDA BULUNDU

1990 yılında Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin nekropol alanında yapılan kurtarma kazıları sırasında bulunan Amazonlar Lahdi, Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kütahya Valiliğini resmi internet sayfasında ise konuya ilişkin,

“Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde 1990 yılında definecilerin kaçak kazısında bir bölümü ortaya çıkan ve Kütahya Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısında da tamamen kurtarılan dünyanın en sağlam Amazonlar lahdi Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor”

ifadeleri yer alıyor.

TARİHİ ÖNEMİ

Amazonlar Lahdi, antik dönemin savaş ve mitoloji konularına ışık tuttuğu için büyük tarihi öneme sahip. İki yüzünde tropaionlar, esirler, Yunan savaşçılar, atlı Amazonlar, yerde yatan ölü Amazonlar ve kalkan motifleri gibi göze çarpan detaylar bulunuyor.

Amazonlar Lahdi, kaçak kazılar sırasında zarar görmüş ve parçalara ayrılmış ancak restorasyon süreci sonucunda lahit, yeniden bir araya getirilmiş ve eski ihtişamına kavuşturulmuş.

Antik dönemin mitolojik ve savaşçı kültürünü günümüze taşıyan bu eser, insanlığın ortak tarihine ışık tutuyor.