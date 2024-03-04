04 Mar 2024 - 22:35- Gündem G:

Kuluncak Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor

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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde hükümet konağı yapımı için açık ihale usulü ile ihale yapılacağı açıklandı. Proje için verilen süre ise 400 gün. İşte tüm detaylar…

Kuluncak Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor mask
Kuluncak Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor
Kuluncak Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor
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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde hükümet konağı yapımı için açık ihale usulü ile ihale yapılacağı açıklandı. Proje için verilen süre ise 400 gün. İşte tüm detaylar…

Kuluncak Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor

Malatya ili Kuluncak ilçesi Hükümet Konağı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Kuluncak Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor

Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının idaresinde gerçekleştirilecek olan yapım işinin ihale dokümanı ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ şeklinde.

Kuluncak Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor

Proje kapsamında bir bina yapılarak hükümet konağı adına kullanılacak. Yapım işi, yer tesliminden itibaren 400 takvim günü içinde teslim edilecek. Bu arada sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.
Kuluncak Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor

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04 Mar 2024 - 22:35 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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