1 kilo kuru kayısı mı, 2 kilo kırmızı et mi? Kuru kayısı kırmızı eti ikiye katladı

Malatya kayısısının fiyatı, serbest piyasada kırmızı et fiyatlarını ikiye katladı. Bazı alışveriş merkezleri ve marketlerde bir kilogram kuru kayısının 800 ila 1000 TL’den satışa sunulduğu görüldü. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, ham madde fiyatları ile işletme giderlerinin bir araya gelmesinin ardından market fiyatlarında çok ciddi bir fark olduğunu söyledi.

Malatya kayısısı serbest piyasada et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL’yi gördü. Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştiği Malatya'da çiftçiler yeni sezon hazırlıklarına başlarken, kentte kilogramı 180 ila 200 TL arasında alıcı bulan kuru kayısı serbest piyasada et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL’yi gördü.

“TÜKETİCİ ZOR DURUMDA KALIYOR”

Durumun üreticiden ziyade tüketiciyi zora soktuğunu aktaran Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan,

"Uzun zamandır Türkiye’de üreticinin tarladaki ürünü aracı kurumlara satış fiyatları ile marketlerdeki satış fiyatları arasındaki uçurumu konuşuluyor. Bu durum hem tüketiciye hem de üreticiye zarar veriyor. Kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir fiyat artışı olduğu doğru. Ağustos ayından bugüne kadar yüzde 20’lik bir fiyat artışı söz konusu. Marketlerdeki fiyatlara baktığımızda ham madde fiyatları ile işletme giderlerinin bir araya getirilmesinin ardından çok ciddi bir farkın olduğunu görüyoruz. Üretim maliyetleri üreticinin ürünü aracı kurumlara devrettiği fiyat ile işletme giderlerinin üzerine eklenerek nerdeyse üç katı fiyata marketlerde satışlar gerçekleşiyor. Bu durum tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla tüketici bu rakamlara ürünü alamıyor. Kuru meyve grubunda çok ciddi anlamda zor durumdayız”

dedi.

“MARKETLERDE 800 İLA BİN TL’YE SATIŞ FİYATLARI GÖRÜYORUZ”

Bazı alışveriş merkezleri ve marketlerde bir kilogram kuru kayısının 800 ila 1000 TL’den satışına sunulduğunu ifade ederek, denetim yapılması gerektiğini vurgulayan Özcan,

“Bugün marketlerde 800 ila 1000 TL aralığında kuru kayısı satışları görüyoruz. Bu durum tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Market fiyatları bu kadar yüksek ve sert olunca tüketici üründen mahrum kalıyor. Dolayısıyla burada daha sıkı bir denetim ihtiyacı ortaya çıkıyor. Türkiye’de geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bütün tarım ürünlerinde benzer durum söz konusu. Tarladaki fiyatla marketteki raf fiyatları arasındaki büyük farkların biran önce yeniden gözden geçirilerek hem üreticinin hem tüketicinin zarar gördüğü bu durumun ortadan kaldırılması gerekiyor. Kayısı fiyatları rafta bin TL olunca tüketici ürünün ham madde fiyatının böyle olduğunu düşünüyor. Şu anda ağustos ayında ham fiyatlarımızda bugüne kadar sadece yüzde 20’lik bir artış söz konusu oldu. Yetkili ve ilgili kurulların sağlıklı düzenlemeler ile bu durumun önüne geçmesi gerekiyor. Bu durum enflasyona da olumsuz bir şekilde yansıyor"

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı