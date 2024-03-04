PVC boru içinde yetiştirdiği ürünler gelir kapısı oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Tuğba Alvanoğlu, Tayvanlı öğrencilerin öğretisiyle topraksız tarım yöntemini kullanarak PVC borularda ürün yetiştirerek gelir elde etmeye başladı.

Alvanoğlu'nun bu girişimi, tarım arazilerinin verimliliğinin azaldığı günümüz dünyasında önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

23 Tayvanlı öğrencinin Reyhanlı'da yaşayan Alvanoğlu'nu topraksız tarım ile tanıştırması, PVC borular içinde küçük kum taneleri ve su ile kurduğu sistemle gerçekleşti. Bu sistemle ilk olarak marul yetiştirmeyi başaran Alvanoğlu, topraksız tarımın potansiyelini gözler önüne serdi.

Alvanoğlu, iş yerine kurduğu sistemin Tayvanlı öğrencilerin projesi olduğunu belirterek, projenin başarıya ulaşmasında gençlerin özverili çalışmalarının etkili olduğunu vurguladı. Alvanoğlu, projenin 3 aylık bir süreçte hayata geçirildiğini ve gençlerin bu süreçte projeyi başarıyla yönettiklerini dile getirdi.

Projenin başarısı, topraksız tarımın gelecekteki potansiyelini gösterirken, bu tarz projelerin gençlere örnek olabileceğini ve tarım alanında ekonomik olarak önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

Alvanoğlu'nun kurduğu sistemde, su ile birleşen küçük kum taneleri kullanılarak marul yetiştirildi. Bu sistemde suyun devir daim yapmasıyla besleyici maddelerin su içinde bulunan kum taneleriyle birleştirildiği belirtildi. Alvanoğlu, projenin başarısının kısa sürede ortaya çıktığını ve marulların hızlı bir şekilde büyüyerek hasat edilmeye başlandığını ifade etti.

Alvanoğlu, bu projeyle bir pilot çalışma yaptıklarını ve ilerleyen dönemlerde Reyhanlı'da yetişmeyen çeşitli ürünlerin yetiştirilebileceğini belirtti. Bu girişimin, tarım alanında yeni ufuklar açabileceği ve topraksız tarımın gelecekte daha da yaygınlaşabileceği düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı