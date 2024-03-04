Hububatçıların hedefi 4,1 milyar dolar

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 2024 yılında ihracat hedeflerini 4,1 milyar dolar olarak belirlediklerini açıkladı.

Kadooğlu, bu hedefe ulaşmak için uluslararası arenalarda ve dünya pazarlarında birçok tanıtım projesine imza atacaklarını ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, birlik olarak geçmiş dönemde elde ettikleri başarıların motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Şubat 2024 ayında Türkiye'nin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdiklerini dile getiren Kadooğlu, bu durumun birliğe ve ülkeye büyük bir motivasyon sağladığını vurguladı. Gelecek dönemde de aynı başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

GAİB Hububat Birliği'nin 2023 yılında 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Kadooğlu, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artış gösterdiğini söyledi. 2024 için ise ihracatlarında yüzde 11'lik bir artış beklediklerini açıkladı.

Kadooğlu, bölgede yaşanan depremin toparlanma sürecinin 5 ay sürdüğünü belirtti. Bu süreçte büyük bir koordinasyon içinde çalıştıklarını ve başarılı bir şekilde krizi yönettiklerini dile getirdi. Bölgede yaşanan felaketlere rağmen Türkiye'nin güçlü bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, önlerinin açık olduğunu ve daha güzel rakamlara ulaşacaklarını söyledi.

GAİB Hububat Birliği'nin 2024 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği 4,1 milyar dolarlık ihracat, bölgenin ekonomisine ve Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkılar sağlayacak gibi görünüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı