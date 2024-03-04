04 Mar 2024 - 21:44- Gündem G:

Son dakika! İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem oldu

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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Son dakika! İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem oldu mask
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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

AFAD verilerine göre, saat 21.38’de Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, deprem Yenice Karasu merkezli ve 14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son dakika! İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem oldu

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

“Çanakkale Yenice’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun”

ifadelerini aktardı.
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04 Mar 2024 - 21:44 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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