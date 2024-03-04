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Bu ürün tam Ramazan'lık: Uzun süre tok tutuyor

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Van'da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tahin üretiminde önemli bir artış yaşanıyor.

Bu ürün tam Ramazan'lık: Uzun süre tok tutuyor mask
Bu ürün tam Ramazan'lık: Uzun süre tok tutuyor
Bu ürün tam Ramazan'lık: Uzun süre tok tutuyor
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Van'da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tahin üretiminde önemli bir artış yaşanıyor.

Bu ürün tam Ramazan'lık: Uzun süre tok tutuyor

Tahin, uzun süre tok tutması ve gün boyu enerji vermesi nedeniyle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hammaddesi susam olan doğal tahin, özellikle Ramazan öncesi yoğun talep görüyor. Van'da aylık 3 ton üretilen tahin, Ramazan ayında yaklaşık 20 tona çıkıyor. Vanlı işletme yetkilileri, Ramazan ayının işlerine bereket getirdiğini belirtirken, tahinin sağladığı tokluk hissi ve enerji verme özelliğinin tercih sebebi olduğunu vurguluyorlar.

Bu ürün tam Ramazan'lık: Uzun süre tok tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Ramazan ayı, tahin üretimi, tahin, sahur sofraları, enerji

04 Mar 2024 - 21:40 - Ekonomi

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