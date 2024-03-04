Kuyumcuların yeni trendi altın kravat

Gaziantep'te kuyumcular, geleneksel el sanatları ve modern tasarımın birleşimi olan 'altın kravat'ı üreterek yeni bir trend başlattı.

Kentte son zamanlarda popülerlik kazanan altın kravatlar, göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kuyumcu esnafı, bu benzersiz ürünün, şimdiden ilgi görmeye başladığını belirtiyor.

Katarda bir kuyum atölyesinden ilham alarak üretilen altın kravatlar, Gaziantep'in altın sektörüne yenilik getirdi. Kuyumcu Murat Kocaardıç, bu ürünün erkeklerin de tercih edebileceği bir seçenek olduğunu vurgulayarak,

"Artık erkeklerin de tercih edeceği bir ürün var. Biz bu kravat modeline Katar’da kuyum atölyesinden esinlenerek yaptık. Üzerinde ince tasarımlarıyla dorika toplarını kaize zinciriyle birleştirdik ve bir model çıkarmış olduk"

dedi.

Altın kravatın fiyatı ise oldukça yüksek. Üretilen modeller, 120 ila 150 gram arasında değişen ağırlıklara sahip olup, ortalama 270 bin TL ile 350 bin TL arasında satılıyor. Ancak müşteri isteğine göre özel olarak daha ağır modeller de üretilebiliyor. Kocaardıç,

"Vatandaşlar ilk gördüğünde çok şaşırsalar da fazlasıyla talep görüyor. Toptan olarak üretimine başladık. Genellikle düğünlerde gelinler tercih ediyor ama istek üzerine erkeklere de veriyoruz. Altın denince ilk akla gelen şehirlerden biri Gaziantep olduğu için ilgi görmesi normaldir"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı