Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzayan tır kuyrukları nedeniyle saatlerce bekleyen sürücüler, yetkililerden sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

Sınır kapısında günlerce bekleyerek sıranın kendilerine gelmesini umut eden tır sürücüleri, yol güzergahında hiçbir tesis olmaması nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve yaşanan duruma tepki gösteriyor.

Bir tır sürücüsü, banyo ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanamadığını, gümrük memurlarının daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini belirtirken, diğer bir sürücü ise yol üzerinde tuvalet olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

İstanbul'dan Almanya'ya gitmek için sınırı geçmek için bekleyen bir başka sürücü ise 22 saatten fazla süredir sırada beklediğini ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacak yer bulamadıklarını söyledi.

Diğer bir tır sürücüsü ise gümrüklerin yavaş çalışması ve yoğun trafik nedeniyle günlerce beklediklerini ve ilgili makamların bu konuya çözüm bulmasını talep etti.

Sürücüler, uzun kuyrukların sebebini araştırılmasını ve gümrüklerin daha hızlı çalışmasını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı