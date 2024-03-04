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Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

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Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzayan tır kuyrukları nedeniyle saatlerce bekleyen sürücüler, yetkililerden sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu mask
Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
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Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzayan tır kuyrukları nedeniyle saatlerce bekleyen sürücüler, yetkililerden sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

Sınır kapısında günlerce bekleyerek sıranın kendilerine gelmesini umut eden tır sürücüleri, yol güzergahında hiçbir tesis olmaması nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve yaşanan duruma tepki gösteriyor.

Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

Bir tır sürücüsü, banyo ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanamadığını, gümrük memurlarının daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini belirtirken, diğer bir sürücü ise yol üzerinde tuvalet olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

İstanbul'dan Almanya'ya gitmek için sınırı geçmek için bekleyen bir başka sürücü ise 22 saatten fazla süredir sırada beklediğini ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacak yer bulamadıklarını söyledi.

Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

Diğer bir tır sürücüsü ise gümrüklerin yavaş çalışması ve yoğun trafik nedeniyle günlerce beklediklerini ve ilgili makamların bu konuya çözüm bulmasını talep etti.

Sürücüler, uzun kuyrukların sebebini araştırılmasını ve gümrüklerin daha hızlı çalışmasını istiyor.

Kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Mar 2024 - 21:33 - Ekonomi

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