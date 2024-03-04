Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 1 – Fatih Karagümrük: 0

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Muanza’ya yapılan baskı sonrası topu yayın hemen gerisinde önünde bulan Markao, sağ ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

12. dakikada Emre’nin ceza sahasının sağından attığı topu Mendoza çizgide yakalayıp tek topla Balotelli’ye aktardı. Altıpasın hemen dışında olan Balotelli gelişine çektiği şutta topu kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

25. dakikada Balotelli’nin pasında savunmanın arkasına sarkan Michut, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Salih’in müdahalesiyle yerde kaldı.

27. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

37. dakikada Muanza’nın orta sahadan verdiği pası Balotelli, ceza yayının solundan topuk pasıyla ceza sahasına koşu yapan Mohammadi’ye gönderdi. Mohammadi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekerken, kaleci Sirigu gole izin vermedi.

40. dakikada Yusuf Erdoğan bu kez sol iç kulvarda kaleye uzak mesafeden sol ayağıyla kaleyi yokladı. Kaleci Sirigu iyi bir refleksle topu kornere çelmeyi başardı.

49. dakikada Markao sağ kanatta kontrol ettiği top sonrası dikine koşu yapıp Gravillion’u geçtikten sonra ceza sahasının sağından topu içeri çevirdi. Eysseric’in sağ ayağıyla çektiği şut üstten auta gitti.

52. dakikada Eysseric sol iç kulvardan sağ ayağıyla kullandığı serbest vuruşta Semih Güler’den seken topu Markao, altıpas üzerinde sol ayağıyla kaleye gönderirken, Dravillion’a çarpan top kornere gitti.

67. dakikada ceza yayının sol çaprazından serbest vuruşu kullanan Eysseric’in sağ ayağıyla çektiği şutta top kale direğinin yanından dışarı gitti.

75. dakikada Eysseric’in soldan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Magomedaliev topu tokatlayarak kornere çeldi.

90+6. dakikada Ceccherini, Maestro'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Murat Erdoğan, Ceccherini'ye doğrudan kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.



Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener

Adana Demirspor: Magomedaliev, Youcef Atal, Andrew Gravillion, Semih Güler, M.Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Pape Cisse dk. 79), Mendoza, Balotelli (Abat Aimbetov dk. 69)

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Yusuf Barasi, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Federico Ceccherini dk. 77), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli(Tonio teklic dk 76), Kourbelis (Andrea Bertolacci dk. 89), Emre Mor, Eysseric, Can Keleş (Güven Yalçın dk. 46), Markao

Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Emir Tintiş, Koray Günter, Adnan Uğur, Paoletti

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Gol: Balotelli (dk. 25 pen.) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Federico Ceccherini (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Semih Güler, Maestro, Milad Mohammadi, Youcef Atal (Adana Demirspor), Eysseric, Salih Dursun, Güven Yalçın, Emre Mor (Fatih Karagümrük)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı