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Genç kadının ölüm nedeni belli oldu

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Karabük’te bir sitenin duvarından düşerek hayatını kaybeden kadının ölüm nedeni belli oldu.

Genç kadının ölüm nedeni belli oldu mask
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Karabük’te bir sitenin duvarından düşerek hayatını kaybeden kadının ölüm nedeni belli oldu.

Genç kadının ölüm nedeni belli oldu

Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131. Sokak’ta bir sitede 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybeden Hande Ciğeroğlu’nun (32) ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Ciğeroğlu'nun ölümüyle ilgili yapılan araştırmada, ölümün düşme sonrası kafaya alınan darbe sonucu meydana geldiği belirlendi. Genç kadının sırt üstü düştüğü ve kafasını çarptığı tespit edildi. Yapılan otopside genç kadının vücudunda darp, boğuşma veya silahla yaralanmaya rastlanmadığı da belirtildi.
Hande Ciğeroğlu’nun sitenin istinat duvarına dinlenmek için oturduğu sırada dengesini kaybederek düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Mar 2024 - 21:03 - Gündem

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