Malatya’da hokey il müsabakaları tamamlandı

Açık Alan Hokey Yerel Ligi müsabakaları Yeşiltepe stadında oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından birinci, ikinci ve üçüncü takımlara kupa ile madalyaları takdim edildi.

Açık Alan Yerel Lig müsabakalarında Malatya Hokey Sporkulubü, Malatya Büyükşehir Belediyesispor kulübü, Anadolu Ateşi Sporkulübü, Malatya Gençlikspor İl Müdürlüğü SK, Yeşilyurt Belediyespor kulubü, Yeşilyurt Hokey Sporkulubü ile beraber altı kulüp yarıştı.

Çekişmeli geçen müsabakaların ardından birinci olan Anadolu Ateşi Sporkulübü’ne kupa ve madalyalarını Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir ve Aziz yiğit takdim etti.

İkinci olan Malatya Hokey Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını Malatya ASKF Yönetim Kurulu üyesi Kahraman Fırat ve Adnan Fırat takdim etti.

Üçüncü olan Yeşilyurt Hokey Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını Malatyalı Hokeycilerin destekçisi olan Abdurrahman Gözen takdim etti.

“BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Hokey müsabakaları hakkında bir açıklama yapan Malatya Hokey İl Temsilcisi Milli Sporcu ve Antrenör Demet Yılmaz,

“Yerel de yaptığımız faaliyetlerimiz sporcularımızın gelişimi açısından büyük önem arz ediyor. Bu faaliyetlerimizi ciddiye alıyoruz ve takımlarımız il dışı grup ve Türkiye şampiyonaları öncesinde çok çekişmeli maçlar yapıyorlar ve yarışmalara daha hazır bir şekilde gitme fırsatı yakalıyorlar. Malatya Hokey İl Temsilciliği olarak il içi organizasyonlarımızda Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve Spor Şube Müdürümüzün her konuda sonuna kadar bizi destekliyor olmasının, Malatyalı sporcularımız adına büyük şans olduğunu düşünüyorum, kendilerine çok teşekkür ediyorum”

açıklamasında bulundu.