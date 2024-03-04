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O taksiciye müebbet hapis cezası verildi

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Kayseri'de yaşanan taksici cinayeti davasında, taksiciyi yolcu alma nedeniyle tartıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren taksici, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

O taksiciye müebbet hapis cezası verildi mask
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Kayseri'de yaşanan taksici cinayeti davasında, taksiciyi yolcu alma nedeniyle tartıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren taksici, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık R.D., babası M.D. ve tutuksuz sanık M.D. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık R.D., önceki ifadesinde olayın pişmanlık verici olduğunu dile getirirken, müşteki ve avukatları en ağır cezanın verilmesini talep etti.

O taksiciye müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda R.D.'ye 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis, 'bıçak bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 ay hapis cezası ile 2 bin TL para cezası verdi. Diğer sanık M.D.'ye ise oğluna 'yardım etmek' suçundan müebbet hapis cezası verilirken, iyi hal indirimi uygulanarak ceza 12 yıla indirildi. Tutuksuz yargılanan sanık M.D. ise beraat etti.

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'ndaki bir taksi durağında meydana gelmişti. Taksiciler Ali Demirel ile R.D. arasında yolcu meselesi yüzünden çıkan kavgada R.D., bıçakla Demirel'i yaralayarak ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Mar 2024 - 20:22 - Gündem

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