Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Kayseri'de toprağa verildi

Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana gelen üzücü trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybederken, cenazeleri memleketleri Kayseri'de defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, 46 KK 933 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmasıyla başlayan kazada, aynı istikamete giden 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 plakalı diğer otomobiller de karıştı. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Kayserili iş insanı Metin Ergüneş, eşi Servet Ergüneş ve yine Kayserili olduğu belirlenen Ömer Sökmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Hulusi Akar Cami'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve protokol üyeleri ile birlikte yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı