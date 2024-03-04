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Kaçak otomobil motoru ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Kaçak otomobil motoru ele geçirildi mask
Kaçak otomobil motoru ele geçirildi
Kaçak otomobil motoru ele geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Kaçak otomobil motoru ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli bir kişinin kente kaçak otomobil motoru getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Şahsın adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Mar 2024 - 20:01 - Gündem

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