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Öğrenciler, kültür gezisine katıldı

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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Birlikte Eğlen, Sevin, Neşelen, İlerle (BESNİ) Projesi" kapsamında, Bethesna Doğa Sporları Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen geziye 36 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.

Öğrenciler, kültür gezisine katıldı mask
Öğrenciler, kültür gezisine katıldı
Öğrenciler, kültür gezisine katıldı
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Birlikte Eğlen, Sevin, Neşelen, İlerle (BESNİ) Projesi" kapsamında, Bethesna Doğa Sporları Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen geziye 36 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.

Öğrenciler, kültür gezisine katıldı

Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ın katılımıyla hükümet konağı önünden uğurlanan öğrenciler, Mardin ve Şanlıurfa illerinde üç gün boyunca tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek keyifli bir deneyim yaşadı.

Öğrenciler, kültür gezisine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# İçişleri bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, proje, Öğrenci, kültür gezisi, gezi, Çağlar Partal

04 Mar 2024 - 19:57 - Gündem

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