Öğrenciler, kültür gezisine katıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Birlikte Eğlen, Sevin, Neşelen, İlerle (BESNİ) Projesi" kapsamında, Bethesna Doğa Sporları Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen geziye 36 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ın katılımıyla hükümet konağı önünden uğurlanan öğrenciler, Mardin ve Şanlıurfa illerinde üç gün boyunca tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek keyifli bir deneyim yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı