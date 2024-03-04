Kayısı kentin saklı hazineleri Malatya’nın 7 harikası

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehir olan Malatya, içerisinde birbirinden etkileyici hazine değerinde güzellikler barındırıyor. Depremlerin ağır etki bıraktığı şehirde bulunan 7 harika ise kentin eşsiz yönünden taviz verdirmiyor. İşte Malatya'nın güzelliklerini keşfetmeniz için 7 benzersiz hazine…

Dünyanın 7 Harikası gibi, Malatya da içerisinde 7 saklı hazine barındırıyor. Öyle ki Malatya’yı bir kez gelip göre, bir daha gelmek istiyor hatta buradan gidemiyor. Depremlerde ağır hasar alan şehrin bu 7 harikası ise kente güç katıyor, eski günlere kavuşmanın özlemine dair umudu yeniden yeşertiyor.

İşte Malatya'nın eşsiz güzelliklerini keşfetmeniz için 7 benzersiz yer:

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ

Malatya'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Arslantepe Höyüğü, tarihi geçmişi ve antik kalıntılarıyla ünlü. Höyük, Malatya'nın en eski yerleşim alanlarından biridir.

2014 Yılında, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanan Arslantepe Arkeolojik Alanının kalıcı listeye girmesi için yapılan çalışmalar sonucunda; Çin'in ev sahipliğinde 26 Temmuz 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesine karar verildi. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdi. İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor. Anadolu’da ‘İlk Şehir Devleti’nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde 2019 yılında yapılan kazılarda çok sayıda tarihi materyal ve eser bulundu. İtalya Kazı heyeti tarafından yapılan kazılarda seramik parçalarından fincana, ok ucundan boncuk tanelerine, kemik alet ve ağırşaklardan, çakmak taşlarından müzik aletlerine ve 5 bin 700 yıllık çocuk iskeletine rastlanıldı.

Malatya’nın 7 km kuzeydoğusunda, Fırat ırmağının (Karakaya Baraj Gölü) batı kıyısı yakınındaki Orduzu Bahçebaşı Mahallesi 1194 parselde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kültür dolgusu, 30 m yüksekliğinde. M.Ö.5500 yıllarından M.S.11.yy’a kadar yerleşim gören höyük, M.S.5-6yy’lar arasında Roma köyü olarak kullanılmış ve daha sonra Bizans Nekropolü (mezarlık) olarak yerleşimini tamamlamıştır.

NEMRUT DAĞI

Malatya'nın doğal güzelliklerinden biri olan Nemrut Dağı, etkileyici manzarası ve tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyüler. Dağ, gün batımı ve doğuşlarıyla da ünlüdür. Adıyaman sınırları içerisinde olan Nemrut Dağı’na Malatya’dan ulaşım çok kolaydır ve aslında Malatya ile özdeşleşmii bir yer olarak anılır.

Dağ, eski çağlarda "Kommagene" olarak bilinen, bu alanda bulunan arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Antiochos tümülüsü ve buradaki dev heykeller, Eskikale, Yenikale, Karakuş Tepe ve Cendere Köprüsü millî park içinde kalan kültürel değerlerdir. Doğu ve batı teraslarında Antiochos ile tanrı-tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunmaktadır. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer almaktadır. Aslanın üzerinde 16 ışından oluşan 3 adet yıldız vardır ve bunların Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini temsil etmekte olduğu sanılmaktadır. Tarihte bilinen en eski horoskoptur.

ESKİ MALATYA

Eski Malatya, şehrin tarihi merkezidir ve birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Kaleler, camiler, kiliseler ve hanlar, buradaki önemli yapılar arasında yer alıyor.

SULTAN İBRAHİM HAN CAMİİ

Malatya'nın önemli dini yapılarından biri olan Sultan İbrahim Han Camii, mimarisi ve süslemeleriyle dikkat çekiyor. Camii, şehrin tarihini yansıtan önemli bir eserdir.

BATTALGAZİ ULU CAMİİ

Battalgazi ilçesinde bulunan Ulu Camii, Malatya'nın en büyük ve önemli camilerinden biridir. Camii, mimarisi ve süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Battalgazi ilçesinde (Eski Malatya) bulunan bu cami Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında 1224 yılında inşa edilmiştir. Kitabesine göre mimarları Yakup bin Ebubekir el-Malati ve Mansur bin Yakup’tur. Tuğladan yapılmış kısımlar ilk cami şeklini, taş olanlar ise daha sonra yapılan ilaveleri gösterir. Dört eyvanlı plan ile İran’daki büyük Selçuklu camilerinin Anadolu’daki ilk ve tek örneğidir. Mihrap önü kubbesine bitişik, ortasında bahçesi ve havuzu ile iç avlu, planın esasını meydana getirmektedir. Firuze ve patlıcan moru çini mozaiklerden geometrik yıldız ve geçmeler, kemer yüzünde kalmış olan kitabe ve yine zikzak biçiminde çini mozaiklerle kaplı sütunlar caminin göz alıcı süslemeleridir. Kubbe iç yüzeyi tuğla kaplamalı muazzam bir çini süslemeye sahiptir. Kubbe etekleri ise üçgenlerin geometrik sanatı şeklinde örgü tuğlalar ile süslenmiştir. Cami ilçe merkezinde olup haftanın her günü ziyaretçilere açıktır.

GÜNPINAR ŞELALESİ

Malatya'nın doğal güzelliklerinden biri olan Günpınar Şelalesi, serin suları ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine çekiyor. Şelale, doğa yürüyüşleri ve piknikler için ideal bir yerdir.

Günpınar Şelalesi Malatya Darende ilçesine bağlı Günpınar Köyü'ndedir. İlçeye 7 kilometre uzaklıktadır. Suyu kaynağından üç kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelalenin sol tarafında ana dereden bağımsız gelen kaynak suyu, kış mevsiminde donarak şelaleyi adeta Pamukkale’ye benzetir.

Şelalenin çevresinde yeme-içme tesisleri de bulunmaktadır. Ayrıca suyun kaynağına doğru 1,5 kilometre kadar yürüyüş imkânı vardır.

ARSLANTEPE ÖREN YERİ

Malatya'nın tarihi mirasını yansıtan önemli bir alan olan Arslantepe Ören Yeri, arkeolojik kalıntıları ve müzesiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Ören yerinde bulunan eserler, şehrin geçmişine ışık tutuyor.

Malatya'nın bu 7 harikası, şehrin zengin tarihini ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seyahat rotası sunuyor. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Malatya, Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olarak anılıyor.