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Hükümlü yakalandı: 17 yıl hapis cezası

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Fuhuşa Aracılık" ve "Uyuşturucu Ticareti" suçlarından toplam 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlüyü operasyonla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Hükümlü yakalandı: 17 yıl hapis cezası mask
Hükümlü yakalandı: 17 yıl hapis cezası
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Fuhuşa Aracılık" ve "Uyuşturucu Ticareti" suçlarından toplam 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlüyü operasyonla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Hükümlü yakalandı: 17 yıl hapis cezası

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için başlattıkları çalışma kapsamında önemli bir başarı elde etti. Yapılan operasyon sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 7 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K. A. (22) ve "Fuhuşa Aracılık" suçundan toplam 9 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C. D. (47) isimli hükümlüler yakalandı.

Hükümlü yakalandı: 17 yıl hapis cezası

Gözaltına alınan hükümlüler, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri, kamu düzeni ve güvenliği adına yürütülen bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Mar 2024 - 19:20 - Gündem

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