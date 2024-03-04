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Çeşitli suçlardan 12 zanlı tutuklandı

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Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 51 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Çeşitli suçlardan 12 zanlı tutuklandı mask
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Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 51 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Çeşitli suçlardan 12 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Mar 2024 - 19:16 - Gündem

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