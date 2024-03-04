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Kamyonet okul bahçesine uçtu: Öğrencilerin derste olması faciayı önledi

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun arka bahçesine uçtu.

Kamyonet okul bahçesine uçtu: Öğrencilerin derste olması faciayı önledi mask
Kamyonet okul bahçesine uçtu: Öğrencilerin derste olması faciayı önledi
Kamyonet okul bahçesine uçtu: Öğrencilerin derste olması faciayı önledi
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun arka bahçesine uçtu.

Kamyonet okul bahçesine uçtu: Öğrencilerin derste olması faciayı önledi

Kazada, öğrencilerin derste olması büyük bir faciayı önledi. 37 yaşındaki kamyonet sürücüsü Yahya B. yaralandı ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonet okul bahçesine uçtu: Öğrencilerin derste olması faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Mar 2024 - 19:13 - Gündem

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