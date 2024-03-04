Kamyonet okul bahçesine uçtu: Öğrencilerin derste olması faciayı önledi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun arka bahçesine uçtu.

Kazada, öğrencilerin derste olması büyük bir faciayı önledi. 37 yaşındaki kamyonet sürücüsü Yahya B. yaralandı ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı