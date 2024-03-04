Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Enes K. idaresindeki 03 L 1795 plakalı otomobil ile Faruk G. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan G.U. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı