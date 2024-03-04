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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Enes K. idaresindeki 03 L 1795 plakalı otomobil ile Faruk G. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan G.U. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Otomobil, motosiklet, yaralı, kaza, trafik kazası, soruşturma

04 Mar 2024 - 19:10 - Asayiş

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