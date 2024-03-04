Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ilk önce fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Salonda çalıştıktan sonra sahada ısınma ve pas çalışmasıyla antrenman başladı. Kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı