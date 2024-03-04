Malatyalı Kuaför şampiyonluğu depremzedelere armağan etti

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Global Fashion Progress Uluslararası Klasik Kesim Yarışması'nda yer alan Milli Takımı kuaförlerinden Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu,

“Kendi alanımızda, mesleğimizde gayret ederek 22 ülkenin katılım sağladığı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da EUROCUP Türkiye Kuaför Milli Takımı olarak yarışmalara katılıp Avrupa Şampiyonluğu elde ettik”

dedi.

“DEPREMİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ VE BİZLER GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR DÖNEM ATLATTIK”

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Global Fashion Progress Uluslararası Klasik Kesim Yarışması'nda yer alan Türkiye Kuaför Milli Takımı kuaförlerinden Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, 6 Şubat depremlerinde zor dönemlerden geçtiklerini ama yılmadan ayakta durmak adına mücadelelerini verdiklerini ifade etti. Asrın felaketinde evini kaybeden ve konteynerde kalan Eroğlu, Malatya'yı hiçbir zaman terk etmediğini belirterek,

"6 Şubat asrın felaketinde bizlerin de evi hasar aldı. Hiçbir zaman Malatya'mızı terk etmedik. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve bizler gerçekten çok zor bir dönem atlattık. Daha önce pandemi yaşanmıştı. Pandeminin ardından 11 ili etkileyen deprem yaşandı. Bizler hem mesleki hem de insani bakımdan çok etkilendik. Ama yılmadık, hep ayakta durmak için savaştık ve mücadelemizi sağladık”

şeklinde konuştu.

“DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANMAK ADINA ONLARIN AİLELERİNE ARMAĞAN ETTİK”

Eroğlu kazandıkları kupayı depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine armağan ettiklerini dile getirerek,

“Kendi alanımızda, mesleğimizde gayret ederek 22 ülkenin katılım sağladığı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da EUROCUP Türkiye Kuaför Milli Takımı olarak yarışmalara katılıp Avrupa Şampiyonluğu elde ettik. Bu kupamızı depremde şehit olanların ailelerine armağan ettik. Global Fashion Progress Uluslararası Klasik Kesim yarışmalarında ülkemize Avrupa Kupası'nı hediye ettik. Türk bayrağımızı uluslararası arenada göndere çektirip dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. İnsanlarımızın böyle bir başarıya ihtiyacı vardı. Takımdaki arkadaşlarımız ile beraber kupamızı depremde hayatını kaybedenleri anmak adına onların ailelerine armağan ettik ve kupamızı kaldırdık”

açıklamalarında bulundu.

"EUROCUP KUAFÖR MİLLİ TAKIMI OLARAK KENDİSİNİ ZİYARET ETMEK İSTİYORUZ”

Şu an 9, 10 ve 11 Mayıs'ta 60 ülkenin katılımı ile Antalya'da düzenlenecek olan yarışmaya hazırlandıklarını kaydeden kuaför Şener Eroğlu,

"Sayın Cumhurbaşkanımızı bizler çok seviyoruz. Özellikle deprem bölgesinde bizlere sahip çıktığından dolayı kendisine karşı aşırı derecede bir sevgimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ile sevincimizi paylaşmak istiyoruz. EUROCUP Kuaför Milli Takımı olarak kendisini ziyaret etmek istiyoruz"

dedi.