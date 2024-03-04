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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemal Akdağ’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamdi Doğan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erdinç Yaşar Serttürk’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Seher Özağaç’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bekir Şahin’in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gazi Kurnaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Battalgazi Alibaba Mezarlığına defnedilen Ali Ağyol’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,

59 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Zeynep Öncel’in taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi”

 

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04 Mar 2024 - 17:08 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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