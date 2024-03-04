Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemal Akdağ’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamdi Doğan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erdinç Yaşar Serttürk’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Seher Özağaç’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bekir Şahin’in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gazi Kurnaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Battalgazi Alibaba Mezarlığına defnedilen Ali Ağyol’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,
59 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Zeynep Öncel’in taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.