Mutlaka sahura kalkılmalı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Ramazan ayında doğru ve dengeli beslenme yöntemleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Ramazan ayında hızlı yemenin kilo alımına ve çeşitli sağlık sorunlarına sebep olduğunu ifade eden Dr. Sarıkaya, iftarla başlayıp sahur bitimine kadar geçen sürede 8-10 bardak su tüketilmesini tavsiye etti. Sahura kalkılması gerektiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, “Ramazan ayında daha rahat sindirim için yemek pişirirken fırında veya haşlama yönteminin kullanılması, kızartma ve kavurmalardan uzak durulması sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenize yardımcı olacaktır” dedi.

“MUTLAKA SAHURA KALKILMALIDIR”

Herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşılmaması için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini kaydeden Dr. Sarıkaya, “Uzun saatler aç kaldığımız, beslenme düzenimizin oldukça değiştiği bu dönemde dengeli beslenmek sağlığımızı korumak adına çok daha büyük önem taşıyor. Ramazan ayının en keyifli yanı, yenen güzel yemeklerdir. Ancak uzun süreli açlık sonrası bu sofralarda hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yemek yemek kilo almaya, anlık tansiyon ve şeker yükselmelerine yol açabiliyor. Hayatın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da amaç yeterli ve dengeli beslenme olmalıdır. Uzun süreli açlığa bağlı olarak gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi problemlerle karşılaşmamak için mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt, yağlı tohumlar gibi susatmayacak ve uzun süre tok tutacak, kan şekerinizi dengeleyecek tam tahıllı besinler tercih edilmelidir. Midenizi rahatsız edecek tuzlu, salçalı, yağlı, ağır yemekler tüketilmemelidir. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir” diye konuştu.

“İFTAR İLE SAHUR ARASINDA 8-10 BARDAK SU TÜKETİLMELİDİR”

Su tüketimine de değinen Dr. Sarıkaya, “İftarda oruç açıldıktan sonra mide problemleri yaşamamak adına hemen yoğun bir yemeğe geçilmemelidir. İftar yemeğine peynir, hurma, zeytin gibi kahvaltılıkla veya çorba gibi hafif bir yemekle başlanılması, bir süre ara verildikten sonra etli veya etsiz bir sebze yemeği, salata, yoğurt ile devam edilmesi gerekiyor. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli, yemekler yavaş yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmeli. Vücudun susuz kalmasını engellemek için mutlaka yeterli sıvı alınmalıdır. İftar ile sahur arasında 8-10 bardak su tüketilmelidir. Şeker içeriği yüksek hazır meşrubatlar içilmemelidir. İftar yemeğinden sonra hareket etmek de hazımsızlık problemlerini önlenmeye yardımcı olur. Yemek den sonra kısa yürüyüşler yapmak sizleri rahatlatacaktır. Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin neden olabileceği bağırsak sorunlarını yaşamamak için yemeklerde lif oranı yüksek besinler, ara öğünlerde meyve, kuru yemişler tüketilmelidir. Ramazan ayında daha rahat sindirim için yemek pişirirken fırında veya haşlama yönteminin kullanılması, kızartma ve kavurmalardan uzak durulması sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenize yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı