“Yeşilyurt’u yeniden ihya ve inşa edeceğiz”

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberindeki AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte Gedik Mahalle sakinleriyle buluştu. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Geçit, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek çözümü noktasında notlar aldı.

Deprem bölgesi Malatya’yı içerisinde bulunduğu durumdan çıkarma adına Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarına dikkat çeken Geçit, seçimlerinin ardından göreve gelmesiyle izleyecekleri yol haritasından da bahsetti.

“TOKİ GİBİ BİR KURUMDA GÖREV YAPTI”

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde vatandaşların oy verirken, adayları bütün yönleriyle değerlendirip karar vermelerini talep eden Geçit, “Malatya’mızın en önemli gündemi deprem ve depremin getirdiği sonuçlar. Çünkü vatandaşlarımızın ilk önceliği ne? Güvenli konut ve şehrin ayağa kalkması. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi’nde Sami Er Başkanımız bu dönemde Malatya’ya ilaç olacak bir aday. Malatya’yı çok iyi tanıyor. Köy köy ve mahalle mahalle biliyor. Malatya o zaman büyükşehir değildi. Yani 20 km alanın dışında kalan yerlerin fiilen belediye başkanı Sami Er’di. Köy köy mahalle mahalle dolaştı. Tarımsal alanların sulamasından tutun da, dağlık köylere yol ve su götürmek ona nasip oldu. Malatya tecrübesinin ardından Ankara’da merkezi hükümet tecrübesi oldu. TOKİ gibi bir kurumda görev yaptı. Sami Bey, Malatya için büyük bir şans. Vatandaşlarımız oy kullanırken adayları bütün yönleriyle değerlendirsin ve ona göre karar versin” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da, 6 Şubat depremlerinin, güvenli konutların önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek “Hepimiz bu felakette TOKİ evlerine kaçtık ve sığındık. Neden? Çünkü güvenli konutlardı. İşte Malatya’nın ihtiyacı olan bu güvenli konutları ve şehrin ayağa kaldırılmasını sağlayacak isimler ile karşınızdayız. İlhan Geçit hocamızı tüm Malatya biliyor ve seviyor. Başhekimlik ve Profesörlük döneminde değmediği insan yok. Yerel yönetimlerde de büyük başarılara imza atacağından hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN