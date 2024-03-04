“Bir yıl içerisinde konteynerlerde hiçbir vatandaş kalmayacak”

Battalgazi’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, önceliklerinin depremin izlerini silmek olduğunu belirterek 20 bin kalıcı konut için çalışmaların hızla sürdüğünü, bir yıl içerisinde konteynerlerde hiçbir vatandaşın kalmayacağını söyledi.

“ÖNCELİK DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK”

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından kent genelinde yaraların hızlı bir şekilde sarılmaya başlanıldığını ifade ederek 31 Mart seçimlerinde hedeflerinin yüzde 85’in üzerine çıkmak olduğunu kaydetti.

6 Şubat’ta Malatya’nın iki ayrı depremle sarsıldığını aktaran AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ise kentteki yıkımın büyüklüğüne dikkat çekerek, önceliklerinin depremin izlerini silmek olduğunu belirtti.

“KONUTLAR TAMAMLANDIKÇA KURALAR ÇEKİLEREK VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDİLECEK”

Depremler sonrası 26 bin kalıcı konut için çalışmalara hızla başlanıldığını ve tamamlan 6 binden fazla konutun geçtiğimiz günlerde hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Taşkın, “Öncelikle yıkılmış çarşımızın ayağa kaldırılması ve yıkılmış mahallelerimizin rezerv alanı ilan edilerek vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için büyük gayret göstereceğiz. Çarşı inşaatımız ve kalıcı kontular için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Depremler sonrası yapımına başlanılan 26 bin konuttan 6 binden fazlası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Konutlar tamamlandıkça kuralar çekilerek vatandaşlarımıza teslim edilecek. İnanıyoruz ki, önümüzdeki bir yıl içerisinde hiçbir vatandaşımız konteyner kentlerde yaşamaya ve hiçbir esnaf kardeşimiz de konteynerde ticaret yapmaya devam etmeyecek; evlerine ve dükkânlarına kavuşacaklar” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN