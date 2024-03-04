Sami Er: Spora ve gençliğe büyük önem verilecek

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Melekbaba Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Beraberinde AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile merkezde çeşitli spor ve kültürel branşlarda eğitim alan genç ve çocuklarla buluşan Er, geleceğimizin teminatı olan gençler için birçok projelerinin olduğunu söyledi.

“BU TÜRKÜYÜ YİNE HEP BİRLİKTE COŞKUYLA SÖYLEYECEĞİZ”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, burada genç sporcularla birlikte spor yaptı. Masa tenisi ve badminton oynayan Er, daha sonra müzik kursundaki gençlere eşlik etti. Burada da ‘Malatya Malatya Bulunmaz Eşin’ türküsünü söyleyen Sami Er, “Malatya’mız enkaz altından kalkacak ve bu türküyü yine hep birlikte coşkuyla söyleyeceğiz” dedi.

SAMİ ER ÖĞRENCİLERLE SPOR YAPTI

Güreş ve tekvando kurslarında da öğrenciler ile spor yapan Başkan Adayı Sami Er, sonrasında ok fırlattı. Sami Er, kurs ziyaretlerinin ardından gençlerle bir araya gelerek göreve geldiklerinde belediye olarak spora ve gençliğe önem vereceklerini söyledi.

Gençlerin aydınlık Türkiye’nin geleceği olduğunu ifade eden Sami Er, “Sayın Cumhurbaşkanımız gençleri asla bir siyasi arka bahçesi olarak görmemiştir. Her zaman gençlerimizi bir özne olarak görmüştür” dedi.

“GENÇLERİMİZİN ÇOK RAHAT ULAŞABİLECEKLERİ SPOR TESİSLERİ KURACAĞIZ”

Parti olarak gençlere önem verdiklerini ve belediye meclis üyeleri arasında da gençlerin bulunduğunu belirten Er, göreve geldiklerinde gençlere ayrı bir önem vereceklerini dile getirdi. Büyükşehir bünyesinde Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı kurma projelerinin olduğunu ve bu şekilde gençlere yönelik birçok etkinliklerinin olacağını ifade eden Er,

“Malatya’nın birçok bölgesinde kütüphaneler kuracağız. Yine çocuk kütüphaneleri oluşturacağız. Gençlerimizin çok rahat ulaşabilecekleri spor tesisleri kuracağız. Her mahallelinin çok rahat ulaşabileceği spor tesisleri kuracağız. Yine gençlerimizin her bölgede rahatlıkla ulaşabileceği ücretsiz internet alanları kuracağız”

dedi.

SAMİ ER SU SPORLARININ GELİŞTİRİLMESİ ADINA ÇALIŞMALARININ OLDUĞUNU

Gençlere yönelik birçok alanda projelerinin olduğunu ve bunları önümüzdeki günlerde proje tanıtım töreninde açıklayacaklarını ifade eden Sami Er, Karakaya Baraj Gölü üzerinde su sporlarının geliştirilmesi adına çalışmalarının olduğunu kaydetti.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her manada gençliğe büyük önem verdiğini belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz Melekbaba Gençlik Merkezi de bunun bir örneği” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 6 Mart Çarşamba günü Malatya’da ağırlayacaklarını ifade eden Gören, tüm Malatyalıları saat 12.30’da Büyükşehir Belediye yanı miting alanına davet etti.

Kaynak: BÜLTEN