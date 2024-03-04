Türk EximBank Malatya TSO bünyesinde hizmete girdi

Uzun zamandır verilen mücadele sonrası açılan Türk EximBank Malatya Ofisinin Malatya TSO üyelerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ihracatçı üye sayımızın artması ve böylece ilimizin ihracat rakamının yükselmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Türk EximBank’ın Malatya’ya Ofis açması için yaptığımız girişimler de bunlardan bir tanesi. Özellikle 6 Şubat sonrası hızla düşen ihracatımızın yeniden ivme kazanması için bu talebimizi Türk EximBank Genel Müdürlüğü’ne daha fazla dile getirdik. Çok şükür ısrarlı talebimiz olumlu sonuç verdi ve Türk EximBank Malatya Ofisi Odamız bünyesinde hizmete girdi. İhracatçı ve ihracata yeni başlayacak olan üyelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“İHRACATÇILARIMIZA DESTEK VERİLMESİ GEREKİYOR”

Malatya’nın son ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, “Depremler birlikte düşen ihracatımız yeniden nefes almaya başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde edindiğimiz bilgiye göre Malatya’dan 2024 Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111 artışla 35 milyon 238 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Depremin yaşandığı 2023 Şubat ayında 16 milyon 682 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. 2024 yılının ilk iki ayında Ocak-Şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 70 milyon 559 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş olduk. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde üreten ve ihraç eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sürdürülebilir bir ihracat başarısı için navlun desteği ve döviz dönüşüm desteği başta olmak üzere ihracatçılarımıza destek verilmesi gerekiyor. Bu şekilde ekonomimizin ihtiyacı olan döviz geliri ve enflasyon ile mücadelede de iş dünyası daha etkin rol alacaktır” diye konuştu.

TSO BİNASININ 2’NCİ KATINDA HİZMETE GİRDİ

Bu arada, Niyazi Mahallesi Çevreyolu üzerinde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nın 2’nci katında yer alan Türk EximBank Malatya Ofisi hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek. İhracat kredileri hakkında detaylı bilgi ve işlemler Deneyimli Uzman Derviş Pur tarafından sunulacak.

Kaynak: BÜLTEN