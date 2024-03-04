BBP Genel Başkanı Destici kaza geçirdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Tokat Reşadiye yakınlarında kaza yaptığı bildirildi. Kaza yapan araçta Destici ile birlikte 4 yaralı bulunduğu bilgisi verildi. Destici’nin ve yaralıların durumunun iyi olduğu söylenirken, birçok kişi tarafından geçmiş olsun dilekleri iletildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar’a, aracın şoförü ve Sayın Destici’nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.