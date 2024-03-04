04 Mar 2024 - 16:36 - Gündem

BBP Genel Başkanı Destici kaza geçirdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Tokat Reşadiye yakınlarında kaza yaptığı bildirildi. Kaza yapan araçta Destici ile birlikte 4 yaralı bulunduğu bilgisi verildi. Destici’nin ve yaralıların durumunun iyi olduğu söylenirken, birçok kişi tarafından geçmiş olsun dilekleri iletildi.