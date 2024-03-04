Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 14.18’de, yerin 7.08 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Çanakkale Biga’da,
Bugün saat 14.18’de, yerin 7.05 kilometre derinliğinde, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 14.14’de, yerin 12.8 kilometre derinliğinde, 3.8 büyüklüğünde Akdeniz Antalya Demre’de, (48.89 kilometre)
Bugün saat 13.29’da, yerin 7.18 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Malatya Darende’de,
Bugün saat 12.50’de, yerin 7.04 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 12.43’te, yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 1.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 12.38’de, yerin 7.22 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Ankara Beypazarı’nda,
Bugün saat 12.03’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 12.02’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Adana Aladağ’da,
Bugün saat 11.56’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 11.55’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 2.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 11.41’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 11.39’da, yerin 12.28 kilometre derinliğinde, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’da,
Bugün saat 11.26’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 4.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 11.13’te, yerin 15.63 kilometre derinliğinde, 2.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,
Bugün saat 09.31’de, yerin 7.37 kilometre derinliğinde, 1.9 büyüklüğünde Malatya Yazıhan’da,
Bugün saat 09.31’de, yerin 6.7 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Hatay Altınözü’de,
Bugün saat 08.10’da, yerin 13.49 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Malatya Hekimhan’da,
Bugün saat 06.30’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.9 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 04.26’da, yerin 6.92 kilometre derinliğinde, 3.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Nurhak’ta,
Bugün saat 02.26’da, yerin 7.17 kilometre derinliğinde, 2.5 büyüklüğünde Antalya Korkuteli’nde,
Bugün saat 01.56’da, yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde Antalya Korkuteli’nde,
Bugün saat 01.51’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 3.7 büyüklüğünde Antalya Korkuteli’nde,
Bugün saat 01.46’da, yerin 6.96 kilometre derinliğinde, 3.5 büyüklüğünde Burdur Çavdır’da” deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.