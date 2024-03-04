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Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 4 Mart 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
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Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

“Bugün saat 14.18’de, yerin 7.08 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Çanakkale Biga’da,

Bugün saat 14.18’de, yerin 7.05 kilometre derinliğinde, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 14.14’de, yerin 12.8 kilometre derinliğinde, 3.8 büyüklüğünde Akdeniz Antalya Demre’de, (48.89 kilometre)

Bugün saat 13.29’da, yerin 7.18 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Malatya Darende’de,

Bugün saat 12.50’de, yerin 7.04 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 12.43’te, yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 1.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 12.38’de, yerin 7.22 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Ankara Beypazarı’nda,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 12.03’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 12.02’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Adana Aladağ’da,

Bugün saat 11.56’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 11.55’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 2.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 11.41’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 11.39’da, yerin 12.28 kilometre derinliğinde, 2.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’da,

Bugün saat 11.26’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 4.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 11.13’te, yerin 15.63 kilometre derinliğinde, 2.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 09.31’de, yerin 7.37 kilometre derinliğinde, 1.9 büyüklüğünde Malatya Yazıhan’da,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 09.31’de, yerin 6.7 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Hatay Altınözü’de,

Bugün saat 08.10’da, yerin 13.49 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Malatya Hekimhan’da,

Bugün saat 06.30’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.9 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 04.26’da, yerin 6.92 kilometre derinliğinde, 3.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Nurhak’ta,

Bugün saat 02.26’da, yerin 7.17 kilometre derinliğinde, 2.5 büyüklüğünde Antalya Korkuteli’nde,

Bugün saat 01.56’da, yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde Antalya Korkuteli’nde,

Bugün saat 01.51’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 3.7 büyüklüğünde Antalya Korkuteli’nde,

Bugün saat 01.46’da, yerin 6.96 kilometre derinliğinde, 3.5 büyüklüğünde Burdur Çavdır’da” deprem meydana geldi.

 

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04 Mar 2024 - 16:33 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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