Malatyalılar müjde! Özel teşvikler sağlanacak

Milletvekili Ölmeztoprak, “En yakın zamanda ilan edilecek olan ‘Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı’ ile birlikte şehrimizin yatırımcılarına özel teşvikler sağlanacak ve özel nitelikli projeler desteklenecek” dedi.

ÖLMEZTOPRAK ÖĞRENCİLERİN, VATANDAŞLARIN VE SANAYİCİLERİN TALEPLERİNİ İLETTİ

Malatya’da devam eden deprem çalışmalarını inceleyen, ilgili kurumlarla görüşen, vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ankara’ya gider gitmez art arda bakanlıklarda görüşmeler yaparak Malatya ile ilgili tüm konular hakkında toplantı yaptı. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD’da görüşmeler yapan Milletvekili Ölmeztoprak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı da ziyaret ederek, ilgili bakanlıkların Malatya’da devam eden çalışmalarının son durumlarını, yeni yatırımları görüştü; öğrencilerin, vatandaşların ve sanayicilerin taleplerini iletti.

“YATIRIM BÜTÇESİNİN YARISINDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNE AKTARILDI”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret eden Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde hasar gören okullardaki onarım çalışmalarını, yapılacak olan yeni okulları görüştü, Malatyalı öğrencilerin taleplerini iletti. Yaptığı görüşme ile ilgili bilgi veren Ölmeztoprak,

“Yaşadığımız asrın felaketinde okullarımız da hasar gördü. Önceliğimiz geleceğimiz çocuklarımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile tüm imkânlarımızı çocuklarımız için seferber ettik. Hasarlı okulların onarımlarını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Faruk Yelkenci, okullarımızın onarımı için bütçe sıkıntısının büyük oranda giderildiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın yatırım bütçesinin yarısından fazlası deprem bölgesine aktarıldı. Bakan yardımcımız ile konteyner kentlerde bulunan kütüphaneler, öğrencilerimizin ders çalışma ortamları ve onlar için yapılacak olan etkinlikleri de görüştük”

dedi.

“YATIRIM PROJELERİ İÇİN ÖZEL TEŞVİKLER ALACAĞIZ”

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’ya yapmış olduğu görüşme sonrasında ise deprem bölgesi genelinde “Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı’nın” hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. “Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı’nın müjdesini bakan yardımcımız bize verdi, biz de vatandaşlarımıza müjdeliyoruz” diyen Milletvekili Ölmeztoprak

“En yakın zamanda ilan edilecek olan ‘Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı’ ile birlikte şehrimizin yatırımcılarına özel teşvikler sağlanacak ve özel nitelikli projeler desteklenecek. Ajanslarımız, yerelin ihtiyaçlarını belirleyip Bakanlığımıza iletecek ve yatırım projeleri için özel teşvikler alacağız, süreç yerel ekonomimizin ve sosyolojimizin istekleri doğrultusunda şekillenecek”

dedi.

“İŞLEYEN SÜRECİ ADIM ADIM TAKİP EDEREK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“KOSGEB kredi ödemelerinin mart ayı içinde tamamlanması planlanıyor. Yatırımcılarımızın bize ilettiği talepler doğrultusunda model fabrika kurulumu işleyişi ve konuyla ilgili detayları, Organize sanayi bölgelerinin kamulaştırma ile ilgili ödemeleri hakkındaki tüm detay bilgileri ve talepleri bakan yardımcımıza aktardık, istişare ettik, ilgili notlarımızı aldık. İşleyen süreci adım adım takip ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Asrın felaketini asrın dayanışmasıyla atlatacaklarını vurgulayan Ölmeztoprak, “Malatya’mıza vermiş oldukları desteklerden ve misafirperliklerinden dolayı bakan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN