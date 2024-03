Gezer: Dokunduğumuz her insanımızın dertlerine ortak olup çözeceğiz

Seçim gezilerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, depremzede vatandaşların da her zaman yanında olarak sorun ve taleplerini dinleyerek göreve geldiklerinde yapacakları projeleri anlatıyor.

“EN HIZLI AYAĞA KALKAN VE EN ÇOK GELİŞEN ŞEHİR OLACAK”

Son olarak 10 binin üzerinde depremzede vatandaşın yaşadığı Teknokent Konteyner kenti ziyaret eden Prof. Dr. Gezer, “Ziyaret ettiğimiz yüzlerce ailenin sorunu neredeyse aynı. ‘Bizi buraya yerleştirdi ve unuttular.’ Ne zaman bu daracık mekânlardan kurtulacağız?’ Başta konut üretimi ve ekonomi olmak üzere hemen her alanda bir seferberlik başlatılması gerekiyor. Bu zor iş için hazırlıklı tek kadro olarak sözümüz söz. Bu şehir bizim dönemimizde en hızlı ayağa kalkan ve en çok gelişen şehir olacak. Gönlüne ve hayatına dokunmadığımız tek kişi kalmayana dek çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart’ta yetki aldığımızda, dokunduğumuz her insanımızın dertlerine ortak olup çözeceğiz. Sözümüz söz” dedi.

“TOPYEKÛN BİR SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ”

Kalıcı deprem konutlarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade eden Gezer, “Konteynerde yaşayan 100 binin üzerinde vatandaşımız bir an önce başlarını sokacağı konutlarını beklerken, yine şehir dışına çıkmak zorunda kalan 200 bin insanımız da şehre dönmek için şehirdeki altyapı ve üstyapının tamamlanmasını bekliyor. Bu nedenle bizler göreve geldiğimizde hem konut alanında hem de ekonomik alanda topyekûn bir seferberlik başlatacağız. Yıllardır Malatya’yı sektör sektör, alan alan çalışan, stratejileri belirleyen birisi olarak önümüzdeki dönemde yetki aldığımızda her alanda tam bir seferberlik başlatıp Malatya’yı 5 yıl içinde en fazla yol alan, gelişen bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN