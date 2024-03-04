A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

Malatya’da 101 marketlerde geçerli indirimler büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Bu ürünler ve fiyatları, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacak. A101'in 7 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesi şu şekilde…

Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart TV: 20.999 TL

HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV: 10.999 TL

Philips 50" UHD Smart LED TV: 17.499 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart LED TV: 4.799 TL

Omix X600 Cep Telefonu: 4.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı: 14.599 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 7.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi: 9.399 TL

Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.699 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 6.599 TL

Viomi V5 Pro Robot Süpürge: 7.999 TL

Onvo Yağsız Fritöz Airfryer: 1.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın: 1.099 TL

Pierre Cardin Saç Şekillendirici: 599 TL

Pierre Cardin Saç Maşası: 399 TL

Pierre Cardin Epilatör: 399 TL

Pierre Cardin Epilasyon Seti: 439 TL

Hascevher Bianca Derin Tencere: 399 TL

Hascevher Bianca Tava: 279 TL

Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere: 399 TL

Lava Basık Döküm Tencere: 1.199 TL

Lava Döküm Sahan: 499 TL

Çelik Termos 1,8 Litre: 799 TL

Oyuncu Masası: 1.299 TL

Oyuncu Koltuğu: 2.699 TL

Nil Sandalye: 849 TL

Buya Fileli Çalışma Koltuğu: 2.099 TL

5 Bölmeli Kitaplık: 899 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası: 1.199 TL

Triathlon Işıklı Scooter: 499 TL

Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin: 999 TL

Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti: 3.299 TL

Bayan Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi: 179 TL

Kadife Jakarlı Seccade: 69,90 TL

Bayan Klasik Tayt: 99,90 TL

Bayan Bol Paça Eşofman: 199 TL

Bu ürünler ve fiyatları, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi