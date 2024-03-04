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A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

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Malatya’da 101 marketlerde geçerli indirimler büyük bir ilgiyle araştırılıyor.  Bu ürünler ve fiyatları, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacak. A101'in 7 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesi şu şekilde…

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor mask
A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor
A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor
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Malatya’da 101 marketlerde geçerli indirimler büyük bir ilgiyle araştırılıyor.  Bu ürünler ve fiyatları, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacak. A101'in 7 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesi şu şekilde…

Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart TV: 20.999 TL

HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV: 10.999 TL

Philips 50" UHD Smart LED TV: 17.499 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart LED TV: 4.799 TL

Omix X600 Cep Telefonu: 4.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı: 14.599 TL

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 7.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi: 9.399 TL

Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.699 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 6.599 TL

Viomi V5 Pro Robot Süpürge: 7.999 TL

Onvo Yağsız Fritöz Airfryer: 1.999 TL

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın: 1.099 TL

Pierre Cardin Saç Şekillendirici: 599 TL

Pierre Cardin Saç Maşası: 399 TL

Pierre Cardin Epilatör: 399 TL

Pierre Cardin Epilasyon Seti: 439 TL

Hascevher Bianca Derin Tencere: 399 TL

Hascevher Bianca Tava: 279 TL

Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere: 399 TL

Lava Basık Döküm Tencere: 1.199 TL

Lava Döküm Sahan: 499 TL

Çelik Termos 1,8 Litre: 799 TL

Oyuncu Masası: 1.299 TL

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

Oyuncu Koltuğu: 2.699 TL

Nil Sandalye: 849 TL

Buya Fileli Çalışma Koltuğu: 2.099 TL

5 Bölmeli Kitaplık: 899 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası: 1.199 TL

Triathlon Işıklı Scooter: 499 TL

Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin: 999 TL

Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti: 3.299 TL

Bayan Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi: 179 TL

Kadife Jakarlı Seccade: 69,90 TL

Bayan Klasik Tayt: 99,90 TL

Bayan Bol Paça Eşofman: 199 TL

Bu ürünler ve fiyatları, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacak. 

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor
 

Kaynak: Haber Merkezi

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04 Mar 2024 - 14:51 - Gündem

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