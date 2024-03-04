A101’de kaçırılmayacak fırsat! Halı ve koltuk yıkama makinesi ayağınıza geliyor

Malatya’da 101 marketlerde geçerli indirimler büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Bu ürünler ve fiyatları, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacak. A101'in 7 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesi şu şekilde…
Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart TV: 20.999 TL
HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart TV: 10.999 TL
Philips 50" UHD Smart LED TV: 17.499 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart LED TV: 4.799 TL
Omix X600 Cep Telefonu: 4.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı: 14.599 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 7.999 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi: 9.399 TL
Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.699 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 6.599 TL
Viomi V5 Pro Robot Süpürge: 7.999 TL
Onvo Yağsız Fritöz Airfryer: 1.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499 TL
Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın: 1.099 TL
Pierre Cardin Saç Şekillendirici: 599 TL
Pierre Cardin Saç Maşası: 399 TL
Pierre Cardin Epilatör: 399 TL
Pierre Cardin Epilasyon Seti: 439 TL
Hascevher Bianca Derin Tencere: 399 TL
Hascevher Bianca Tava: 279 TL
Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere: 399 TL
Lava Basık Döküm Tencere: 1.199 TL
Lava Döküm Sahan: 499 TL
Çelik Termos 1,8 Litre: 799 TL
Oyuncu Masası: 1.299 TL
Oyuncu Koltuğu: 2.699 TL
Nil Sandalye: 849 TL
Buya Fileli Çalışma Koltuğu: 2.099 TL
5 Bölmeli Kitaplık: 899 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası: 1.199 TL
Triathlon Işıklı Scooter: 499 TL
Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin: 999 TL
Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti: 3.299 TL
Bayan Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi: 179 TL
Kadife Jakarlı Seccade: 69,90 TL
Bayan Klasik Tayt: 99,90 TL
Bayan Bol Paça Eşofman: 199 TL
Bu ürünler ve fiyatları, 7 Mart 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.