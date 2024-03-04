Deprem Uzmanından dikkat çeken Ovacık Fayı açıklaması!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Kahramanmaraş'ta saat 11.26 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası uzmanlardan açıklamalar yapılırken, Yer Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş "Malatya-Ovacık Fayı her an 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir" gibi bir takım açıklamalar yapılabilir. Lütfen itibar etmeyin” açıklamalarında bulundu.

Ovacık Fayı hakkında yapılacak olan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Yer Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş, "Malatya-Ovacık Fayı her an 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir" gibi bir takım açıklamalar yapılabilir. Lütfen itibar etmeyin. Çünkü Malatya-Ovacık Fayı 3.5 milyon yıl önce Doğu Anadolu Fayı oluştuktan sonra aktivitesini yitirmiştir” dedi.

“DOLAYISIYLA ENDİŞELENECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi, “endişelenecek bir şey yok” diyerek şu şekilde yorumladı:

“6 Şubat 2023, saat 13.24, 7.6 büyüklüğündeki deprem merkezinin yaklaşık 22 kilometre kuzeyi; Elbistan'ın 19 kilometre doğusunda, Çardak Fay zonuna paralel TDFH olmayan kısa kırık üzerinde 4.4 büyüklüğünde (AFAD) tetiklenmiş bağımsız bir deprem oldu. Bugün olan 4.4'lük tetiklenmiş bağımsız deprem Çardak fayına paralel uzanan, doğrultu atımlı birkaç kilometre uzunluktaki kısa bir kırık üzerinde olduğu için, 6.0-7.5 aralığında deprem üretecek uzun bir fay bulunmamaktadır. Dolayısıyla endişelenecek bir durum söz konusu değil”