Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir. Şehir, tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine çeşitli turistik mekanlar sunar. İşte Sivas'ta gezilecek bazı yerler…

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu cami ve hastane kompleksi, 13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseridir. Mimari özellikleri ve ahşap işçiliğiyle ünlü.

GÖK MEDRESE

13. yüzyılda inşa edilen bu medrese, Selçuklu döneminin önemli eserlerinden biridir. Gök Medrese, Türk İslam sanatının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir.

SİVAS KALESİ

Şehrin merkezinde bulunan kale, Bizans döneminden kalma bir yapıdır. Kale, şehrin tarihine ve kültürel mirasına tanıklık eder.

ŞİFAİYE MEDRESESİ

13. yüzyılda inşa edilen bu medrese, Selçuklu dönemi mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Şifaiye Medresesi, Sivas'ta turistik bir cazibe merkezidir.

BURUCİYE MEDRESESİ

13. yüzyılda inşa edilen bu medrese, Selçuklu dönemi mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Buruciye Medresesi, Sivas'ta turistik bir cazibe merkezi.

SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ

Şehrin tarihini ve kültürünü yansıtan birçok eseri barındıran bu müze, ziyaretçilerin ilgisini çeker.

KANGAL BALIKLI KAPLICA

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan bu kaplıca, cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinen balıkların bulunduğu bir doğal tedavi merkezi.

HAFİK GÖLÜ

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan bu doğal göl, ziyaretçilere doğal güzellikler sunar.

SİVAS KONGRE BİNASI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir rol oynayan Sivas Kongresi'nin yapıldığı bu bina, tarihî bir öneme sahip. Sivas Müzesi: Şehrin tarihini ve kültürünü yansıtan birçok eseri barındıran bu müze, ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Sivas'ta gezilecek yerler bunlarla sınırlı değildir; şehirde birçok tarihi ve kültürel mekan bulunmakta. Sivas'a gelen ziyaretçiler, bu mekanları ziyaret ederek şehrin tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulabilir.

Kaynak: Haber Merkezi