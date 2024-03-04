Çınar kentsel dönüşüm konutlarını inceledi

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminden sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri neticesinde; 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile rezerv yapı haline dönüşen Turgut Özal Mahallesinde startı verilen ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’, Malatya’nın yeniden ihya ve inşasına büyük bir destek sağlayacağı bildirildi.

“HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK”

Yeşilyurt Belediyesinin kendi bütçesi ve kaynaklarıyla hizmete sunulacak olan ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm’ alanında toplamda 168 daire ile 10 dükkân yer alıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın seçim vaatleri arasında yerini alan ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında tamamlanacak olan konutlar, rezerv yapı alanı içerisinde mülkiyeti olan hak sahiplerine teslim edilecek.

Turgut Özal Mahallesindeki depreme dayanıksız binaların yerlerine kaliteli ve nitelikli bir yaşam alanı kurarak vatandaşları sağlıklı ve güvenli konutlara taşıyacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 168 daire ve 10 dükkâna sahip dört ayrı konutun yanı sıra sosyal yaşam alanları, yeni nesil oyun grupları, süs havuzları, yeşil alanları ve otoparkıyla birlikte dev bir yatırımı Malatyalılarla buluşturacaklarını söyledi.

“İMAR VE İNŞA SÜRECİNE GÜÇLÜ BİR DESTEK SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Çınar, tek hedeflerinin Yeşilyurt’ta yıpranmış, ömrünü tamamlamış evlerin ve binaların yerine nitelikli konutlar üretip, depremde evleri hasar gören vatandaşları sağlıklı, güvenilir ve kaliteli alanlarda yaşamalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Turgut Özal Mahallemizde 15 dönümlük alanda yapımı devam eden kentsel dönüşüm konutlarının tüm bütçesinin Yeşilyurt Belediyesinin kaynaklarıyla karşılandığını söyleyen Çınar, “15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile rezerv yapı haline dönüşen Turgut Özal Mahalle’mizde 15 dönümlük alanda kendi mali kaynaklarımızla yapımına hız verdiğimiz kentsel dönüşüm konutlarımızın ilk ikisinin kaba inşaatları tamamlanırken, iç dekorasyonları ve imalatları yapılıyor. Proje alanındaki diğer konutların ise kaba inşaatları ile demir kalıp beton imalatları ise tüm hızıyla devam ediyor. Depreme dayanıklı, güvenilir ve sağlıklı yaşam alanlarına sahip buradaki konutlarımızla birlikte Malatya’nın imar ve inşa sürecine güçlü bir destek sağlamış olacağız. Belediye olarak kentsel dönüşüm yatırımlarıyla hemşehrilerimizi güvenilir alanlara taşımak adına bugüne kadar önemli adımlar attık. TOKİ ile işbirliği halinde Hoca Ahmet Yesevi Mahalle’mizde hizmete sunduğumuz kentsel dönüşüm projesinden edindiğimiz tecrübelerin ardından bu kez belediyemizin kendi öz kaynakları, sermayesi ve gücüyle birlikte dışarıdan her hangi bir destek almadan buradaki projemize start vermiştik. 6 Şubat’taki büyük deprem felaketlerinden sonra buradaki çalışmalar kısmen durmuş olsa da gerekli imkânları hızlı bir şekilde oluşturup çalışmalara tüm hızıyla devam ettik. İnşaat alanındaki çalışmalar planladığımız gibi hiçbir aksamada olmadan devam ediyor. Kentimizin en işlek ve en merkezi konumunda olan Turgut Özal Mahallemizde hizmete sunacağımız projemiz; iç ve dış tasarımı, görsel zenginliği, depreme dayanıklı binaları ve iş yerleriyle geleceğe emanet edeceğimiz en güzel yatırımlarımızdan bir tanesi olacaktır” diye konuştu.

“MALATYA DEPREM DİRENÇLİ ŞEHİR HÜVİYETİNE MUTLAKA KAVUŞACAKTIR”

Kentsel dönüşüm yatırımlarının ilçenin farklı bölgelerinde hayata geçtiğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “2019 yılında göreve geldiğimiz zaman kentsel dönüşüm projelerine ayrı bir önem vereceğimizi ifade etmiştik. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde tamamlanan konutların yanı sıra Yakınca ve Kaynarca mahallelerinde yine TOKİ ile işbirliğiyle deprem konutları inşa ederek vatandaşlarımızın sağlam ve depreme dayanıklı alanlarda hayatını sürdürmesi noktasında önemli adımlar attık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ, Emlak Konut ve AFAD ile birlikte ilçemizin farklı noktalarında hizmete sunacağımız kentsel dönüşüm konutlarımızla birlikte depreme dayanıklı konut üretimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bununla birlikte yeni rezerv alanlarının yanı sıra riskli bölgelerdeki konut üretimleriyle Malatya, deprem dirençli şehir hüviyetine mutlaka kavuşacaktır. Şehrimizdeki tüm afet konutlarının yanı sıra bölgemizdeki kentsel dönüşüm projelerine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, TOKİ Genel Müdürlüğümüze ve destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara şahsım ve hemşehrilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN