Elazığ ve Malatya dostluk turnuvasında karşılaştı

Elazığ’ın ev sahipliğinde ‘Elazığ-Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’ gerçekleştirildi. Turnuvaya seyirciler yoğun katılım gösterirken turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdimi yapıldı.

“DERECEYE GİREN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce de birçok turnuvaya ev sahipliği yapan bilardo salonumuz bu defa da ‘Elazığ - Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Sporcularımızın ve seyircilerimizin yoğun katılım gösterdiği turnuva heyecanlı ve çekişmeli geçerek şampiyonunu belirledi. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı