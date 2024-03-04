Elazığ ve Malatya dostluk turnuvasında karşılaştı

Elazığ’ın ev sahipliğinde ‘Elazığ-Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’ gerçekleştirildi. Turnuvaya seyirciler yoğun katılım gösterirken turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdimi yapıldı.
“DERECEYE GİREN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ”
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce de birçok turnuvaya ev sahipliği yapan bilardo salonumuz bu defa da ‘Elazığ - Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Sporcularımızın ve seyircilerimizin yoğun katılım gösterdiği turnuva heyecanlı ve çekişmeli geçerek şampiyonunu belirledi. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.