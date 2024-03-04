- Spor

Elazığ ve Malatya dostluk turnuvasında karşılaştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’ın ev sahipliğinde ‘Elazığ-Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’ gerçekleştirildi. Elazığ Atatürk Stadyumu Bilardo Salonu’nda 14 Elazığlı ve 14'ü Malatyalı olmak üzere toplam 28 sporcunun katılımı ile ‘Elazığ - Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’ düzenlendi. Turnuvada Erkan İlbey Elbir birinci, Yetkin Çelikel ikinci, Murat Bayram ise üçüncü oldu.

Elazığ ve Malatya dostluk turnuvasında karşılaştı mask
Elazığ ve Malatya dostluk turnuvasında karşılaştı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’ın ev sahipliğinde ‘Elazığ-Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’ gerçekleştirildi. Turnuvaya seyirciler yoğun katılım gösterirken turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdimi yapıldı.

Elazığ ve Malatya dostluk turnuvasında karşılaştı

“DERECEYE GİREN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce de birçok turnuvaya ev sahipliği yapan bilardo salonumuz bu defa da ‘Elazığ - Malatya 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Sporcularımızın ve seyircilerimizin yoğun katılım gösterdiği turnuva heyecanlı ve çekişmeli geçerek şampiyonunu belirledi. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Elazığ ve Malatya dostluk turnuvasında karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# dostluk turnuvası, malatya dostluk turnuvası, elazığ dostluk turnuvası, son dakika, malatya, malatya haber, Busabah malatya

04 Mar 2024 - 13:04 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL