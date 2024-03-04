Can Uzun, A Milli Takım'ı seçti

Alman ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.
Almanya 2. Bundesliga takımlarından Nürnberg forması giyen Can Uzun, milli takım tercihini yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yapığı açıklamayla tercihini A Milli Takım'dan yana kullandığını duyurdu. Genç oyuncu, paylaşımında, "Kalbimin sesini dinledim" dedi.
Can Uzun'un, Almanya Milli Takımı'nı tercih hakkı da bulunuyordu.
Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can, 14 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.