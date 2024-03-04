04 Mar 2024 - 12:44 - Siyaset

“Binaların denetimi ve imar planları rant odaklı yapılmıştır”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ve beraberindeki partililer Yeşilyurt ilçesinin Kadiruşağı Köyü’nü ve Konak Mahallesi’ni ziyaret etti. Yıldırım, “Ahlak yoksa yerle bir olan şehirler vardır. Malatya’da son 20 yılda binaların denetimi ve imar planları rant odaklı yapılmıştır” şeklinde konuştu.