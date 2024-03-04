Gerçekleştirilen ziyaret esnasında konuşan Yıldırım,
“Yapı denetimi ve imar çalışmaları vebal bilinciyle tekniğine uygun gerçekleştirilseydi bu şehir bu kadar yıkım görmez; yüzbinlerce Malatyalı, bir avuç grubun mutluluğu için perişan edilmezdi”
dedi.
“DAHA EV YAPILMASI İÇİN YER TESPİTİ YAPILMAMIŞ”
Bilal Yıldırım,
“Kadiruşağı’nda neredeyse bir tane sağlam yapı yoktur. Buradaki vatandaşlarımıza bırakın 1 yıl sonra ev yapılmasını, daha ev yapılması için yer tespiti yapılmamış. Malatya’da durum bu kadar vahim halde. Yeniden Refah Partisi olarak seçimleri kazanmamız halinde, vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden gelen gayret ve çalışmayı yapacağız. Önümüzdeki kış hiçbir vatandaşımızın konteynerde kalmaması gerekiyor. Biz hizmet ederek vatandaşımızın yanına geleceğiz”
ifadelerinde bulundu.
“MALATYALILARIN 1 YIL SONRA NEREDE KALACAKLARI DA ONLARIN UMURUNDA DEĞİL”
Bilal yıldırım ve Yeniden Refah Partisi ekibi, Konak Mahallesini de ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Deprem doğal bir olaydır, ancak yıkımlar yönetimin ahlakını yansıtır. Çünkü ahlak yoksa yerle bir olan şehirler vardır. Malatya’da son 20 yılda binaların denetimi ve imar planları rant odaklı yapılmıştır. Yapı denetimi ve imar çalışmaları vebal bilinciyle tekniğine uygun gerçekleştirilseydi bu şehir bu kadar yıkım görmez, yüzbinlerce Malatyalı şehirdeki bir avuç grubun mutluluğu için perişan edilmezdi. Ahlaklı belediyecilikte şehrin imarı deprem dirençli olarak yapılır. Biz ahlaklı belediyeciliği hatırlattıkça Malatya’da birileri çok rahatsız oluyorlar. Çünkü şehrin üzerinden sağladıkları rant saltanatları bitiyor. Yaklaşık 120 bin Malatyalının konteynerde yaşaması onları ilgilendirmiyor. Malatyalıların 1 yıl sonra nerede kalacakları da onların umurunda değil”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.