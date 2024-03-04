04 Mar 2024 - 11:48 - Gündem

Hatay'ın Yayladağı Kırıkhan Belen Arsuz Antakya ilçeleri dikkat!

Hatay'da 5 Mart 2024 Salı günü elektrik kesintisi planlandı. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Bu kesinti, Toroslar Elektrik şirketinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Hatay'ın çeşitli ilçeleri bu kesintiden etkilenecek. Hatay'da kesinti yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri aşağıdaki gibi…