Hatay'ın Yayladağı Kırıkhan Belen Arsuz Antakya ilçeleri dikkat!

Hatay'da 5 Mart 2024 Salı günü elektrik kesintisi planlandı. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Bu kesinti, Toroslar Elektrik şirketinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Hatay'ın çeşitli ilçeleri bu kesintiden etkilenecek. Hatay'da kesinti yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri aşağıdaki gibi…
Hatay, Yayladağı İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında.
Hatay, Kırıkhan İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 13:00 - 16:30 saatleri arasında.
Hatay, Kırıkhan İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 09:00 - 12:00 saatleri arasında.
Hatay, Belen İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında.
Hatay, Arsuz İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 09:30 - 12:00 saatleri arasında.
Hatay, Antakya İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında.
Hatay, Antakya İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında.
Hatay, Antakya İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 09:30 - 17:30 saatleri arasında.
Hatay, Antakya İlçesi: 05.03.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.