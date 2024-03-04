Son Dakika Maraş 4.4'lük depremle sarsıldı!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Kahramanmaraş 'ta saat 11.26 sularında bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi olan deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

Bölgede yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ederken gözler uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi.