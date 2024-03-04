Dikkat! Elazığ’da Merkez ve Palu etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 06.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sancaklı Köyü Sancaklı, Sarıgül Köyü Sarıgül, Sultanuşağı Köyü Süleyman Mezra, Sultanuşağı Köyü, Sultanuşağı Köyü Budaklı Mezra, Şefkat Mahallesi, Kayabeyli Köyü Belhan Mezra, Cumhuriyet Mahallesi, Canbeyler Mahallesi, Doğancık Köyü Düz Mezra, Doğancık Köyü Bekcili Mezra, Doğancık Köyü Y.i.ö.b.o. Mezra, Hacıuşağı Köyü Başağaç Mezra, Yıldızlı Köyü, Karoğlu Köyü Çubuklu Mezra, Resulkahya Köyü, Yolçatı Köyü Yolçatı, Kayabeyli Köyü, Koparuşağı Köyü Koparuşağı, Bulutlu Köyü Bulutlu, Karaali Köyü, Koçyolu Köyü, Doğancık Köyü Yukarıköy Mezra bölgelerine,
Yarın 06.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şahaplı Köyü Gejikan Mezra, Şahaplı Köyü, Şahaplı Köyü Bejan Mezra, Odabaşı Mahallesi, Mustafa Demirel Mahallesi, Eskibaskil Mahallesi, Hacıuşağı Köyü Taşkapı Mezra, Yeniocak Köyü Merkez Mevkii, Akuşağı Köyü Haci Temur Mezra, Akuşağı Köyü Merkez Mezra, Yukarıkuluşağı Köyü Kuzucuk Mezra, Yukarıkuluşağı Köyü Gedek Mezra, Yukarıkuluşağı Köyü Kasımlar Mezra, Gökbelen Köyü Soğuk Su Mezrası Mezra, Emirhan Köyü Keçilli Mezra bölgelerine,
Yarın 06.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağıkuluşağı Köyü Merkez Mevkii, Karoğlu Köyü Merkez Mevkii, Topaluşağı Köyü, Tavşanuşağı Köyü Tepe Altı Mezra, Koçyolu Köyü Haliçler Mezra, Yıldızlı Köyü Davut Mezra, Hacıuşağı Köyü, Harabekayış Köyü, Harabekayış Köyü Haci Bekir Mezra, Harabekayış Köyü Yukarı Kardeşler Mezra, Yeniocak Köyü Işıklı Mezra, Beşbölük Köyü Çavuşlu Mezra, Beşbölük Köyü Merkez Mevkii, Beşbölük Köyü Göluşağı Mezra, Şituşağı Köyü Güneşli Mezra bölgelerine,
Yarın 06.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şituşağı Köyü, Kızıluşağı Köyü Merkez Mevkii, Akdemir Köyü Subaylar Mezra, Akdemir Köyü, Kızıluşağı Köyü Gündüz Mevkii, Yukarıkuluşağı Köyü Merkez Mevkii, Yukarıkuluşağı Köyü Tabaklar Mezra, Karoğlu Köyü Topal Mevkii, Yukarıkuluşağı Köyü Baznalar Mezra, Resulkahya Köyü Köz Mezra, Resulkahya Köyü Beyler Mezra, Koçyolu Köyü Besikan Mezra, Karoğlu Köyü Atamlar Mezra, Karakaş Köyü Göllüce Mezra, Deliktaş Köyü, Düğüntepe Köyü, Doğancık Köyü Kemerli Mezra, Harabekayış Köyü Yazıkonak Mezra, Söğütdere Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 06.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şituşağı Köyü Yuvacık Mezra, Söğütdere Köyü Sakolar Mezra, Yalındam Köyü Yukarı Eşme Mezra, Yalındam Köyü Merkez Mevkii, Şituşağı Köyü Merkez Mezra, Yalındam Köyü Sağırlar Mezra, Şituşağı Köyü Okul Ve Sağlık Ocağı Mezra, Şituşağı Köyü Tarlacık Mezra, Karakaş Köyü Taşlık Mezra, Karakaş Köyü, Karakaş Köyü Yukarı Ardıçlı Mezra, Konalga Köyü Uğurlu Mezra, Konalga Köyü, Konalga Köyü Sal Mezra, Doğancık Köyü Subaşı Mezra bölgelerine,
Yarın 06.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Harabekayış Köyü Körbekir Mezra, Kızıluşağı Köyü Hacıhaliloğlu Mevkii, Karakaş Köyü Aşağı Ardışlı Mezra, Paşakonağı Köyü Bekirmustafa Mevkii, Paşakonağı Köyü Merkez Mevkii, Şituşağı Köyü Şükür Mezra, Söğütdere Köyü Üsmıhtan Mezra, Konalga Köyü Gümüşçay Mezra, Hacıuşağı Köyü Samanlı Mezra, Akdemir Köyü Topluca Mezra, İçlikaval Köyü Merkez Mevkii, Şahindere Köyü Aliağa Mezra, Şahindere Köyü, Üçpınar Köyü, Karoğlu Köyü Yukarı Zemzem Mevkii, Aşağıkuluşağı Köyü Beyler Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Mollabekir Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Memişler Mezra, Emirhan Köyü Fakir Mezra, Emirhan Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 06.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bozoğlak Köyü, Emirhan Köyü Sütlüce Mezra, Meydancık Köyü Çağlar Mezra, Meydancık Köyü, Karagedik Köyü, Örenyaka Köyü Yukarı Mevkii, Gökbelen Köyü Karahüseyin Mezrası Mezra, Göldere Köyü, Koyunuşağı Köyü, Kuşçu Köyü, Kuşçu Köyü Yukarı Kuşçu Mezra, Bahçeli Köyü, Gökbelen Köyü, Akçatepe Köyü, Akçatepe Köyü Acısu Mezra, Gökbelen Köyü Karaçor Mezrası Mezra, Akgömlek Köyü Karaçor Mezrası Mezra, Akuşağı Köyü Öteşaluşağı Mezra, Akuşağı Köyü Konuklu Mezra, Akuşağı Köyü Diyerbeyler Mezra, Topkıran Köyü Konak Mezrası Mezra,
Yarın 06.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Topkıran Köyü, Akuşağı Köyü Yukarıgeçit Mezra, Çevrekaya Köyü Çay Mezrası Mezra, Çevrekaya Köyü, Çevrekaya Köyü Hamurlu Mezrası Mezra, Göldere Köyü Dursunlu Mezra, Akuşağı Köyü Dervişler Mezra, Topkıran Köyü Karabey Mezrası wMezra, Akuşağı Köyü Aşağıgeçit Mezra, Kumlutarla Köyü Merkez Mevkii, Hüyükköy Köyü, Akuşağı Köyü Göleler Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş, Tadım Köyü Tadım, Tohumlu Köyü Tohumlu, Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Çiçek Mezra, Yukarıdemirtaş Köyü Yukarıdemirtaş, Aşağıdemirtaş Köyü Güneşli Mezra, Tepeköy Köyü Tepeköy, Hankendi Köyü Özgürler Mevkii, Yukarıdemirtaş Köyü Hacıömer Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Karagöl Mezra, Doğu Kent Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Sarıkamış Köyü Kaşıkçılar Mezra, Baltaşı Köyü Çaybaşı Mevkii, Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii, Sarıkamış Köyü Sarıkamış, Kumla Köyü Kumla, Kumyazı Köyü, Kuşhane Köyü Kuşhane, Kuşhane Köyü Kom Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-15.30 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Şeyhhacı Köyü Yukarıbağ, Şehsuvar Köyü Şehsuvar, İçme Köyü Y.içme Mevkii, Dedeyolu Köyü, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Ulu Kent Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.